-BEŞİKTAŞ'A BİR RET DAHA İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün 1 maç seyircisiz oynama cezasıyla ilgili başvurusunu bir kez daha reddetti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu başkanın çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplandı. Açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 24 Mart tarihinde verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasının infazına yönelik yaptığı başvurunun 31 Mart'ta Tahkim Kurulu'nda reddedildiği ve cezanın aynen onandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Kulüp, FDT'nın 52/9. maddesindeki 'bu maddede anılan fiiller yönünden lig ve kupa müsabakaları ayrı kabul edilir' hükmü gereğince, seyircisiz oynama cezasının ilk resmi müsabaka olan kupa maçında infaz edilmemesi gerektiğini, anılan cezanın verildiği müsabakayla aynı kategoride yer alan ilk resmi lig müsabakasında infaz edilmesine karar verilmesini talep etmiştir" denildi. Kurulun geçmişteki uygulamalara ilişkin incelemesi sonucunda, Lig müsabakalarında "kötü ve çirkin tezahürat" nedeniyle verilen seyircisiz oynama cezalarının ilk resmi müsabakaya tesadüf eden kupa müsabakalarında infaz edildiğinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu kararlardan örnekler verilerek şöyle denildi: "Bu nitelikte verilen cezaların lig veya kupa kategorisi ayrımı yapılmaksızın takip eden ilk resmi müsabakada infazının yapıldığı, TFF Yönetim Kurulu'nun itiraza konu cezanın infazına ilişkin kararının geçmiş uygulamalarla aynı mahiyette olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır." Açıklanan sebeplerle, kulüp tarafından yapılan itirazın reddi ile usul, yasa, talimat ve yerleşik uygulamalara uygun olduğu anlaşılan 4 Nisan tarihli Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararının oy birliğiyle onanmasına karar verildiği bildirildi.