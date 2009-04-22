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Spor

Beşiktaş'a bir Panzer daha

Beşiktaş, Frakfurt takımında forma giyen Michael Fink'in transferini de büyük ölçüde sonuçlandırdığını bildirdi.

22 Nisan 2009 03:00

Beşiktaş, önümüzdeki sezon Almanya'dan Fabian Ernst transferinin ardından sonra Frakfurt takımında forma giyen Michael Fink'in transferini de büyük ölçüde sonuçlandırdığını bildirdi.

Turkcell Süper Lig'de ve Fortis Türkiye Kupası'nda hedefine emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Bundeslıga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Michael Fink İle prensip anlaşmasına vardı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman ekolünden vazgeçmiyor. Ligin devre arasında kadrosuna kattığı Fabian Ersnt'in performansından memnun kalan siyah beyazlılar, tekNik Direktör Mustafa Denizli'nin isteği doğrultusunda Eintracht Frankfurtlu Michael Fink ile prensipte anlaştı.

Eintracht Frankfurt ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Alman futbolcu ile her konuda anlaşan siyah-beyazlı kulüp, bonservis bedeli ödemeden bu oyuncuyu kadrosuna katacak. Orta sahada görev yapan Fink, Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Edouard Cisse'nin yerine transfer edilecek. Beşiktaş'ın bu futbolcuya ne kadar ücret vereceği henüz açıklanmazken, siyah-beyazlı kulübün Fink ile ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.


27 yaşında olan Michael Fink, Bundesliga'da bu sezon 27 maçta görev yaptı ve 5 gol kaydetti.

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