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Spor

Beşiktaş’a Babel’den kötü haber

Beşiktaş'ın Gençlebirliği maçında kırmızı kart gören Ryan Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alacağı tahmin ediliyor

18 Ekim 2017 13:25

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ryan Babel'in kırmızı kart cezasının faturası ağır olacak.

Hollandalı futbolcunun kartı, Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor.

43. Madde şöyle açıklanıyor: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Babel, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

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