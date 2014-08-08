Beşiktaş'a Avrupa yolunda zorlu rakip

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İngiltere'nin Arsenal takımı ile eşleşti. Beşiktaş, Arsenal'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi Grupları'nda yer alacak, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u deplasmanda 2-1 ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da 3-1'lik skorlarla saf dışı bırakan Beşiktaş'ın gruplara kalmak için son engel olaran play-off turundaki rakibi belli oldu.

Kuraya seribaşı olmayarak giren siyah-beyazlılar Arsenal, Porto, Zenit, Bayer Leverkusen ve Napoli arasından ile İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşti.

Playoff turunda ilk maçlar 19-20, ikinci müsabakalar ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş (TUR) - Arsenal (İNG)

Standard Liege (BEL) - Zenit (RUS)

Kobenhavn (DAN) - Bayer Leverkusen (ALM)

Lille (FRA) - Porto (POR)

Napoli (İTA) - Athletic Bilbao (İSP)

Maribor (SVN) - Celtic (İSK)

Salzburg (AVU) - Malmö (İSVEÇ)

Aalborg (DAN) - APOEL (KIB)

Steaua Bükreş (ROM) - Ludogorets Razgrad (BUL)

Slovan Bratislava (SVK) - BATE Borisov (BLR)