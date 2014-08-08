T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a Avrupa yolunda zorlu rakip

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi belli oldu

08 Ağustos 2014 16:20

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İngiltere'nin Arsenal takımı ile eşleşti. Beşiktaş, Arsenal'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi Grupları'nda yer alacak, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u deplasmanda 2-1 ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da 3-1'lik skorlarla saf dışı bırakan Beşiktaş'ın gruplara kalmak için son engel olaran play-off turundaki rakibi belli oldu. 

Kuraya seribaşı olmayarak giren siyah-beyazlılar Arsenal, Porto, Zenit, Bayer Leverkusen ve Napoli arasından ile İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşti. 

Playoff turunda ilk maçlar 19-20, ikinci müsabakalar ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş (TUR) - Arsenal (İNG)
Standard Liege (BEL) - Zenit (RUS)
Kobenhavn (DAN) - Bayer Leverkusen (ALM)
Lille (FRA) - Porto (POR)
Napoli (İTA) - Athletic Bilbao (İSP)
Maribor (SVN) - Celtic (İSK)
Salzburg (AVU) - Malmö (İSVEÇ)
Aalborg (DAN) - APOEL (KIB)
Steaua Bükreş (ROM) - Ludogorets Razgrad (BUL)
Slovan Bratislava (SVK) - BATE Borisov (BLR)

ETİKETLER

beşiktaşşampiyonlar ligiplayoffarsenalingilterekura

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24