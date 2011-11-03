Beşiktaş'a atkıdan ceza geliyor

T24 -

Van'da yaşanan deprem sonrasında tüm Türkiye gibi spor camiası da ayağa kalkmıştı.Beşiktaşlı taraftarlar da depremzedelere yardım amacıyla, Fenerbahçe derbisinde ‘Tüm atkılar sahaya’ sloganıyla bir araya gelmişti.Mücadelenin son dakikasında herkes boynundaki atkıları sahaya atmış ve daha sonra bu atkılar Beşiktaş Belediyesi’nin yardım tırında toplanıp, depremzedelere gönderilmişti.Ancak gözlemcilerin bu durumu yanlış yorumladığı ortaya çıktı. Sahaya atılan atkıların ‘yabancı madde’ olarak tanımlandığı ve Beşiktaş’ın PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın bu ‘yardım hareketi’ nedeniyle para cezası alması bekleniyor.