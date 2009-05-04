Beşiktaş'a ağır darbe

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 2 - FOTOGALERİ

Maçın yıldızı

Maçtan dakikalar

Maçın istatistikleri

Gökhan Gönül stoper

Gökhan Zan'dan dalya

Emre ile Deivid tartıştı

Yıldırım stadı terk etti!

Emre: Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim

Ve maç başladı...

Kezmanvari bir gol...

Denizli hamleyle başladı...



İnönü'de oynanacak bir derbi maçın öyküsünü anlatmanın keyfi bir başka..." diye Dolmabahçe'den Boğaz'a, tüm İstanbula'a haykıran tribünlerin çoşkusunu anlatmanın keyfi bir başka....Haftaya lider giren Sivasspor'un Antep'ten puansız dönmesi, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak olması, derbinin şampiyonluk yarışındaki öneminin altını çiziyordu...Diğer taraftan yarıştan erken kopan ve tek düşüncesi kupa olan Fenerbahçe'nin de taraftarlarına bir özür borcu vardı, derbi galibiyeti bunun için bulunmazEn son Liverpool maçında bu tribünleri böyle coşkulu gördüğmü itiraf etmeliyim!Beyaz formasıyla Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığında "yer siyah gök beyaz" dedikleri şeyin de ne olduğunu hep birlikte anlıyorduk!Bir de Beşiktaş taraftarının ta Madidalı yıllardan kalma Fenerbahçe'ye özel besteleri vardı ki, değme şairlere taş çıkartan, futbol kültürümüze damga vuran 'baş yapıtlar'dı adeta!diye başlardı mesele ama bu derbiye 15 dakika dayanacak yürek, sahada titremeden mücadele edecek bilek var mıydı bunu hep birlikte görecektik...Maçın başında neler yaşandığı yazmak için ilk yedi dakikada klavyeye yönelemediğimi belirtmek istiyorum... Maç oldukça yüksek tempoda başladı veoyuna hükmettiler bu dakikaya kadar...Beşiktaş ise bu dakikada Ekrem ile maçın en net pozisyonunu yakaladı ama sarı lacivertli futbolcular topu çizgiden de olsa çıkartmayı başardılar...Dakikalar 11'i gösterdiğinde ise sazı Kartal gol gol almaya başladı...Bu siyah beyazlı taraftarların takımlarını hareketlendirme çabasıydı belki ama stresi de arttırıyordu..Fenerbahçe'ninyokluğunda savunmada yaşayacağı muhtemel sıkıntıları Bobo ve Holoko ile değerlendirmek isteyen Mustafa Denizli, savunmada görev alan A.Bilgin, Gökhan, Yasin ve R.Carlos'un "hırsıyla karşılaşıyordu!İlk yarım saat geçildiğinde sahadaki Fenerbhaçe üstünlüğünün maçın başına özgü bir durum olmadığını da görmüş olduk...Daha fazla topa sahip olan daha fazla top yapan oyun kuran takım sarı lacivertlilerdi...Bu dakikaya kadar golün gelmemiş olması ise Fenerbahçe'nin hücum silahlarının sezon başındaki görüntülerinin çok fazla üstüne çıkamamış olmasıyla açıklanabilirdi ancak..kurtarışlarındaki başarının da haakkını vermek gerekiyor tabii...30'daki Tello şutunda ise bu kez Volkan kalesinde devleşti...Kazanılan kornerde kaleye giden topu çizgiden çıkartan isim iseDakikalar 32'yi gösterdiğinde Fenerbahçe aradığı golü Güiza ile buldu... Golün estetiğinden bahsetmek için iki sezon öncesine gidiyor, Kezman'ın İnönü'de şampiyonluğu getiren aşırtma golünü hatırlatmak istiyorum...İspanyol futbolcu topun altına muhteşem girdi ve Rüştü'nün bakışları topun kale çizgisini geçmesine engel olmadı: 0-138'de bu kez Semih'in röveşatasıyla ikinci gole sarı lacivertli takımın çok yaklaştığını görük ama top üstten dışarı çıktı...İlk yarının son bölümlerinde ilk yarıya ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, Fenerbahçe'nin bu futbolla ligde iddiasının olmamasının ne kadar garip olduğunu söyleyebiliriz ancak!İkinci yarıya Mustafa Denizli hamleleriyle başladı Beşiktaş... Yusuf ve Cisse sahadaki yerlerini aldılar ve bu değişikliklerle siyah beyazlı takım orta sahadaki dengeyi biraz daha sağlamış göründü...Bu değişiklik ilk meyvesini 47'de Bobo ile vermeye çok yaklaştı... Yusuf'un akıl dolu pasına hareketlenen Brezilualı golcü Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremeyerek öenmli bir fırsatı kaçırmış oldu...49'da Emre ve Deivid arasında yaşanılan gernilik ise kalenin içeriden çökmesi anlamına gelebilirdi ancak Semih araya girerek takım arkadaşlarını sakinleştirmeyi başardı...52'de arkadaşlarını sakinleştirenkazandırarak farkı ikiye çıkartıyordu64'tekendisine ve orta sahadan aldığı topla rakip yarı alanı geçti ve muhteşem bir şutla aradaki farkı bire indirmeyi başardı: 1-2Bu dakikadan sonra maçın seyir keyfi bir kat daha artacaktı kuşkusuz... Beşiktaşlı futbolcular buldukları moralle ikinci golü bulmak için saldıracak Fenerbahçeli futbolcular ise hızlı hücumlarla rakibinin boşluklarına sızmaya çalışacaktı...Denizli 70'te sürprizini yaptı... Takımın en beğenilen oyuncusu Ernst yerini Sedar Özkan'a bıraktı... Artık iki teknik adam da tüm kozlarını oynamıştı.. Bundan sonra söz futbolcularındı, son yılların en keyifli derbisinde son 20 dakikanın heyecanına yürek dayanır gibi değildi...Holosko'nun bindirmeleri tribünleri ayağa kaldırıyordu ama Gökhan ve Yasin'in doğru kademeleri tehlikeleri büyümeden önlüyordu... Güiza ve Deivid'in araya koşuları da etkili oluyordu ama son paslardaki hatalar golün gelmesini engelliyordu...Beşiktaş son dakikalarda elinden geleni yapmaya çalıştıysa da aradığı golü bir türlü bulamadı ve eksik Fenerbahçe'ye sahasında yenilmekten kurtulamadı... Fenerbahçe son 3 sezon da olduğu gibi İnönü'den galibiyetle ayrılmayı başardı...Stat: BJK İnönüHakemler: Yunus Yıldırım, Serkan Gençerler, Volkan NarinçBeşiktaş: Rüştü, Ekrem, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Holosko, Sivok, Ernst, Tello, Delgado, BoboFenerbahçe: Volkan Demirel, Ali, Gökhan Gönül, Yasin, Roberto Carlos, Deivid, Selçuk, Emre, Uğur, Semih, GüizaGol: Dk. 32 Güiza Dk. 54 Semih (Fenerbahçe) Dk 64 Holosko (Beşiktaş)Sarı Kart: Dk. 33 Gökhan Zan (Beşiktaş)