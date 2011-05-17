-BEŞİKTAŞ'A 25 BİN TL CEZA İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün toplanarak gündemindeki maddeleri görüştü. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, PFDK'nın, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Beşiktaş Kulübü'ne 25 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan final maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira, aynı karşılaşmada kulüp televizyonunun müsabaka sonrasında yayıncı kuruluştan önce üç futbolcuyla flaş röportaj yapmasından dolayı 5 bin lira olmak üzere kurul tarafından toplam 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. PFDK, ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı Spor Toto 2. Lig'de yer alan Adanaspor Demirspor Kulübü'ne 8 bin 500 lira, Bandırmaspor Kulübü'ne 8 bin lira ve Yeni Malatyaspor Kulübü'ne de 3 bin 300 lira para cezası verdi.