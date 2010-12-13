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Spor

Beşiktaş'a 2 yıldız daha

Beşiktaş, Werder Bremenli Hugo Almeida ve Atletico Madridli Simao ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

13 Aralık 2010 02:00

T24 - Beşiktaş, Werder Bremenli Hugo Almeida ve Atletico Madridli Simao ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Kara Kartal iki bomba birden patlattıBeşiktaş ara transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Portekizli Fernandes'ten sonra Werder Bremenli Hugo Almeida ve Atletico Madridli Simao ile görüşmelere başlandı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Almeida ve Sabrosa'nın transferleri konusunda, oyuncularla ve kulüpleriyle görüşmelerin başladığı kaydedildi.


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