Beşiktaş'a 2 yıldız daha

T24

Beşiktaş ara transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Portekizli Fernandes'ten sonra Werder Bremenli Hugo Almeida ve Atletico Madridli Simao ile görüşmelere başlandı.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Almeida ve Sabrosa'nın transferleri konusunda, oyuncularla ve kulüpleriyle görüşmelerin başladığı kaydedildi.