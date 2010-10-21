-BEŞİKTAŞ'A 17 BİN 500 TL PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne 17 bin 500, Galatasaray Kulübüne de 5 bin lira para cezası verdi. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Reşat Bostan başkanlığında toplanan PFDK, Beşiktaş Kulübünü, Manisaspor ile yapılan lig maçında taraftarların neden olduğu saha olaylarının yanı sıra talimatlara aykırılık nedeniyle 17 bin 500 lira ile cezalandırdı. Galatasaray Kulübüne ise Ankaragücü maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin lira para cezası verildi. Kasımpaşa'dan Keller ile Gençlerbirliği'nden Alparslan Erdem 2'şer maç, yine Gençlerbirliği'nden Orhan Şam da 1 maç ceza aldı.