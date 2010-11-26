-BEŞİKTAŞ'A 15 BİN LİRA CEZA İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'ne 15 bin lira para cezası verdi. PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile yaptıkları maçta, taraftarlarının saha olayları neden olması sonucu 5 bin, basın toplantısına en az iki futbolcu ve aynı müsabakada flaş röportaja en az üç futbolcu katılımını sağlayamaması dolayısıyla talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin'er olmak üzere toplam 15 bin lira para cezası verdi. Konyaspor Kulübü de Beşiktaş-Konyaspor maçında, taraftarlarının saha olaylarına neden olması dolayısıyla 10 bin lira para cezası aldı. Trabzonspor Kulübü'ne ise Trabzonspor-Eskişehirspor maçında, taraftarlarının saha olaylarına neden olması dolayısıyla 5 bin lira para cezası uygulandı. Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor maçında, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin lira ceza aldı. Medical Park Antalyasporlu Gregory Proment'e, Medical Park Antalyaspor-Denizlispor A2 Ligi maçında rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 3 maç men cezası verildi.