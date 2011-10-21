-Beşiktaş, 3'üncü sıraya geriledi ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları tamamlandı. Ligde (E) Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'e, maçın 90+4'üncü dakikasında yediği golle 1-0 yenilerek, puan cetvelinde 3'üncü sıraya geriledi. Siyah-beyazlılar iyi bir maç çıkarmasına karşın, bitime saniyeler kala Garmash'ın kaydettiği gole engel olamadı ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Aynı grubun diğer maçında ise Stoke City, evinde grubun zayıf ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 3-0'lık sonuçla geçerek, 7 puanla liderliğe yükseldi. İngiliz temsilcisinin gollerini 12. dakikada Jones, 24. dakikada Jerome ve 32. dakikada Shotton kaydetti.