Beşiktaş:3 Viktoria Plzen:0

T24 - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı temsilcimiz deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İnönü'de 3-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmadaki goller Quaresma, Delgado ve Holosko'dan geldi... Viktoria Plzen ikinci oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İnönü'de konuk ettiği Viktoria Plzen'i Portekizli yıldızı Quaresma'nın muhteşem oyunuyla 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Milliyetin internet sitesinden maçın ayrıntıları:





İLK DEVRE



1.Dakika Karşılaşmada ilk düdük çaldı... Mücadele temsilcimizin vuruşu ile başladı. Başarılar Beşiktaş...

2.Dakika Beşiktaş tribünleri adeta şov yapıyor... Stadda şölen havası var...

Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı... Delgado'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Lukáš Krbecek topu zorlukla kornere çeldi... Köşe vuruşunu da Delgado kullandı savunma topu uzaklaştırdı

4.Dakika Temsilcimiz Ricardo Quaresma ile gole çok yaklaştı.... Quaresma ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldı David Limbersky son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi... Beşiktaş aynı kanattan üst üste iki köşe vuruşu kullandı ancak savunma iki pozisyonda da başarılı...

6.Dakika Tomáš Zápotocny'den çok kritik bir müdahale... Hızlı gelişen Viktoria Plzen atağında, František Rajtoral ceza sahasına girmek isterken Tomáš Zápotocny araya girdi ve tehlikeyi önledi...

7.Dakika Viktoria Plzen, Pavel Horváth ile kritik bir noktadan serbest vuruş kullandı... Horváth'ın vuruşu üstten dışarı çıktı...

10.Dakika David Limbersky ceza sahasına girdi ortasını açmak isterken Ernst araya girdi ve topu kornere gönderdi... Kullanılan köşe vuruşunda kale içine doğru gelen topu savunmamız uzaklaştırdı ..

18.Dakika Beşiktaş son dakikalarda istediği oyunu sahaya yansıtamıyor... Zapo'nun ortasında Plzen defansı topu uzaklaştırdı....

21.Dakika İlk sarı kart David Limbersky'e... Limbersky, Ricardo Quaresma'ya yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gördü

24.Dakika Zapo'nun ortasında Bobo zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, ancak bu vuruş kaleci Lukáš Krbecek için kolay bir pozisyon oldu...

26.Dakika Jan Rezek'in ortasında Daniel Kolár'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı

27.Dakika Pavel Horváth'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hakan'a faul yapılıyor....

28.Dakika Tribünlerde "Kartal gol gol" sesleri her geçen dakika artıyor...

30.Dakika Delgado rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü... Delgado bu karara tepki gösterdi...





Viktoria Plzen 10 kişi kaldı



32.Dakika Bobo ceza sahasına girmek isterken Jakub Navratil arkadan yaptığı ile müdahale Bobo'yu düşürdü... Hakem tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi...

34.Dakika Ricardo Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Lukáš Krbecek'te kaldı...

37.Dakika Necip ceza sahası dışından çok sert vurdu kaleci Lukáš Krbecek topu kontrol etti





GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



38.Dakika Ricardo Quaresma'dan mükemmel bir gol.... Quaresma rakiplerinden sıyrıldı ceza sahasına girdi şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi....

Şimdi skor: Beşiktaş:1 Viktoria Plzen:0



ÇİZGİDEN ÇIKARDILAR



41.Dakika Necip'in nefis pasında Bobo'nun vuruşunu Limbersky çizgiden çıkardı...

44.Dakika Beşiktaş çok büyük bir tehlike atlattı... Daniel Kolár, bomboş pozisyonda çok sert vurdu Hakan topu iki hamlede kontrol etti

Karşılaşmada iki dakikalık uzatma süresi oynanacak...

45.Dakika İlk devrede son düdük çaldı... İkinci devrede görüşmek dileğiyle...





İKİNCİ DEVRE



46.Dakika Beşiktaş ikinci devreye oyuncu değişikliği ile başladı... İbrahim Toraman oyundan alınırken Ferrari oyuna girdi

50.Dakika Beşiktaş atağında Bobo ceza sahası dışından kaleye sert vurdu ve kaleci Krbecek son anda köşeden topu kornere çeldi





BİR KIRMIZI KART DAHA...



52.Dakika Viktoria Plzen oyunda 9 kişi kaldı...Plzen'de Limbersky, Quaresma'ya yaptığı faul sonrası 2. sarı karttan kırmızıyı görerek oyun dışında kaldı...

55.Dakika Delgado'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı...





GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



57.Dakika Ricardo Quaresma'nın ortasında Delgado'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu...

Şimdi skor: Beşiktaş:2 Viktoria Plzen:0

60.Dakika Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği... Delgado oyundan alınırken Tabata oyuna girdi

62.Dakika Ricardo Quaresma ceza sahası dışından kaleyi yokladı top üstten auta çıktı

64.Dakika Quaresma'nın arapasında Bobo çaprazdan çok sert vurdu top direği sıyırarak dışarı çıktı...

67.Dakika Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği... Bobo oyundan alınırken Nihat oyuna girdi...





GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



71.Dakika Holosko'dan mükemmel bir gol... Yok böyle bir gol..... Holosko ceza sahası dışından nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi

Şimdi skor: Beşiktaş:3 Viktoria Plzen:0

73.Dakika İlk önce Ricardo Quaresma sonra Necip'ten iki mükemmel şut geldi... Kaleci iki şutta da topu zorlukla kornere gönderdi

80.Dakika Beşiktaş 3. golden sonra çok rahat bir futbol ortaya koyuyor...

83.Dakika İbrahim Üzülmez savunmanın arkasına çok iyi sarktı çaprazdan vuruşu kaleci Krbecek'te kaldı...

84.Dakika Tabata ceza sahası dışında önünü boşalttı sert vurdu top az farkla yandan dışarı çıktı

89.Dakika Ricardo Quaresma ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi yoklado top farklı şekilde üstten dışarı çıktı

Karşılaşmada son düdük çaldı



Beşiktaş:

Hakan Arıkan, Erhan Güven, Tomáš Zápotocny, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Fabian Ernst, Necip Uysal, Ricardo Quaresma, Matías Delgado, Filip Hološko, Bobo

Plzen:

Lukáš Krbecek, Tomáš Rada, David Limbersky, Pavel Horváth, Milan Petrzela, Jan Rezek, David Bystron, Petr Jirácek, Jakub Navratil, Daniel Kolár, František Rajtoral









