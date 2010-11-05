-BEŞİKTAŞ 2. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Portekiz'in başkenti Porto'daki Dragao Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk golü, Portolu Falcao'dan geldi. 35. dakikada orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa yönelen Falcao, ceza sahasında kaleci Hakan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada penaltı atışını kullanan Falcao, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Porto 1-0 önde kapadı. Maçın 66. dakikasından sonra iki takım da oyuna 10'ar kişiyle devam etmek zorunda kaldı. Portolu Cristian Rodriguez 57. dakikada, Beşiktaşlı İbrahim Toraman da 66. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 62. dakikada Beşiktaş, Nihat'ın attığı golle durumu 1-1 yaptı ve başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. Puanını 7'ye çıkaran Beşiktaş, ikinci sıradaki yerini korudu. Üç maçtır yenilmeyen lider Porto, bu defa beraberlikle yetindi. Puanını 10'a yükselten Portekiz temsilcisi, gruptaki liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımı, sahasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya 2-1 yenildi. Rapid Wien, 3'üncü, CSKA Sofya da son sıradaki konumunu sürdürdü. (L) Grubu'nda bugünkü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1. Porto 4 3 1 0 8 2 10 2. Besiktaş 4 2 1 1 5 5 7 3. Rapid Wien 4 1 0 3 4 7 3 4. CSKA Sofya 4 1 0 3 2 5 3