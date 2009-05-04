Beşiktaş zoru sevmiyor



Beşiktaş, bu sezon ligin ilk 5 sırasındaki takımlarla yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Oynadığı derbilerin tamamını kaybeden Beşiktaş, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile yaptığı 7 maçta 17 puan kaybetti.



Derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek Turkcell Süper Lig'deki liderlik şansını tepen Beşiktaş, bu sezon zorluk derecesi yüksek maçlarda kötü performanslar sergiledi.



Siyah-beyazlılar, ligin ilk 5 sırasında yer alan Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon yaptığı lig maçlarında galibiyet yüzü göremedi.



Zirvedeki rakipleriyle bugüne dek 7 maça çıkan ''Kara Kartallar'', bunların 3'ünü kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



Ligin ilk 5 sırasındaki takımlarla yaptığı maçlarda sadece 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, 17 puan da kaybetti. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.



DERBİLERİ KAYBETTİ



Beşiktaş, son yıllarda derbi maçlardaki başarısız performansını bu sezon da sürdürürken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbiyi de kaybetti.



Derbi galibiyetine hasret kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 2 maçta da 2-1 yenilirken, Galatasaray'a da ligin ilk yarısında 4-2 mağlup oldu.



''Kara Kartallar'', ligin 33. haftasında BJK İnönü Stadı'nda sezonun son derbisinde Galatasaray ile karşılaşacak.