Beşiktaş zorlu Eskişehir deplasmanında

Ligde 10. hafta maçında Eskişehirspor, sahasında bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takımda da önemli eksiklerin bulunduğu maç saat 20.00'de başlayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Wolfsburg takımıyla 0-0 berabere kalan, ligde de üst üste 2 galibiyet alan Beşiktaş, bugün deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor'u yenerek yakaladığı güzel havayı sürdürmek istiyor.



Sezona kötü başlayarak olumsuz sonuçlar alan, ancak Ekim ayı ile birlikte toparlanan siyah-beyazlı takım, ligde son dönemde üst üste 9 puan toplarken, bu çıkışını Eskişehirspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.



Beşiktaş, ligde uzun aradan sonra Denizlispor'u mağlup edip, ardından Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek çıkış yakaladı. Ankaraspor'un küme düşürülmesiyle bu takımla yapacağı karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanan siyah-beyazlı ekip, böylece son dönemde 9 puanı hanesine yazdırdı ve yukarı sıralara doğru tırmanmaya başladı.



Tırmanışını sürdürmeyi amaçlayan Beşiktaş'ın yeni hedefi Eskişehirspor'u da kayıpsız geçmek.



Ligin iyi takımlarından Eskişehirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, bugün Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Tolga Özkalfa yönetecek.



Ferrari, Ernst ve Sivok cezalı



Son maçlardaki başarılı sonuçlar almasına rağmen Beşiktaş'ta, zorlu Eskişehirspor maçı öncesi önemli oyunculardan Ferrari, Ernst ve Sivok'un olmamasının sıkıntısı yaşanıyor.



Kasımpaşa ile yapılan maçta kırmızı kart gören Ernst ve Ferrari'nin yanı sıra aynı karşılaşmada dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sivok, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.



Sezon başından beri teknik direktör Mustafa Denizli'nin en güvendiği oyuncular olan ve tüm maçlarda görev yapan 3 yabancı futbolcu, cezaları nedeniyle takımlarını Eskişehirspor deplasmanında yalnız bırakacak.



Savunmada uyumlu bir görüntü veren Sivok ve Ferrari'nin yokluğunda teknik direktör Mustafa Denizli'nin defansın ortasında İbrahim Kaş ve İbrahim Toraman ikilisine görev vermesi bekleniyor.



Bu arada, hastalığı nedeniyle Almanya'daki maçta forma giymeyen Yusuf'un bugünkü karşılaşmada da oynamayacağı açıklandı.



Yusuf'un yanı sıra sakatlıkları süren Holosko, Batuhan ve Rıdvan, Eskişehir'e götürülmedi.



Beşiktaş'ın Eskişehirspor maçına; Rüştü, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, İbrahim Kaş, İbrahim Üzülmez (İsmail Köybaşı), Serdar Özkan, Fink, Tabata, Tello, Nihat ve Bobo onbiri ile çıkması bekleniyor.



Eskişehirspor'un da derdi eksikler



Sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Eskişehirspor'un da en önemli sıkıntısı eksik oyuncular.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi 18 kişilik kadro kurmakta zorlanıyor.



Eskişehirspor'da sakatlıkları devam eden Youla, Serdar Özbayraktar ve Ümit Karan ile kart cezalıları Ragıp Başdağ ve Bülent Ertuğrul forma giyemeyecek.



Eskişehirspor'un Beşiktaş karşısına; Iveca, Vucko, Naderevic, El Saka, Murat Önür (Volkan Yaman), Sezgin Coşkun, Koray, Doğa Kaya, Bülent Kocabey, Burak Yılmaz ve Mehmet Yılmaz onbiri ile çıkması bekleniyor.