Kartal zirvede uçmaya devam ediyor 2-0

Spor Toto Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantepspor'u 2-0 yenerek üst üste 3. maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Coşkulu taraftarı önünde neticeye ilk yarıda giden siyah beyazlılarda Portekizli oyuncular Fernandes ve Almeida güzel futbollarını asist ve gollerle süslediler.

Beşiktaş sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 2-0, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Gaziantepspor ise ilk maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken, geçtiğimiz hafta kendi evinde MP Antalyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Ev sahibi ekip 2 maç sonunda rakip filelere 6 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü. Siyah kırmızılı ekipse 1 gol atmayı başarırken kendi kalesinde 2 gol gördü.



Beşiktaş: Tolga - Serdar, Sivok, Escude, Atiba - Veli, Olcay, Fernandes, Gökhan, Oğuzhan - Almeida

Gaziantepspor: Karcemarskas - Şenol, Kecojevic, Binya, Bekir Ozan, Ekrem, Taşkın, Mustafa, Uğur Kavuk, Medunjanin, Cenk

Beşiktaş 2-0 Gaziantepspor

Maçın ayrıntıları

-GOL..DK.34 Almeida bu kez penaltıdan golü buldu. Fernandes'in düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıyı Almeida kullandı ve sert bir vuruşla golü buldu.

-GOL...DK.28. Almeida bu kez golü buldu. Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde Atiba topla buluştuğu gibi pasını Almeida'ya verdi. Almeida düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

-DK.26 Beşiktaş Almeida ile gole çok yaklaştı. Fernandes'in pasında sol çaprazda topla buluşan ve topa çok sert vuran Almeida müsait pozisyonda kaleyi tutturamadı.

-Karşılaşmaya Gaziantepspor başlıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor maçında, son oynadıkları Tromsö karşılaşmasının kadrosundan bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tromsö maçında ikinci yarıda oyuna aldığı ve bir de gol atan Oğuzhan Özyakup'u Gaziantepspor karşısında ilk 11'de görevlendiren Hırvat teknik adam, Ersan Adem Gülüm'ü ise yedek soyundurdu. Ersan'ın yokluğunda, Tromsö maçının ikinci yarısındaki gibi Atiba Hutchinson'ı orta alandan savunmanın soluna çeken Bilic, forvet tercihini yine Hugo Almeida'dan yana kullandı.

Mustafa kadroda, Eneramo yok

Gaziantepspor karşısında Mustafa Pektemek 18 kişilik maç kadrosunda yer alırken, Micheal Eneramo ise kadroya dahil edilmedi. İlk 11'de 5 yabancı oyuncu Sivok, Escude, Hutchinson, Fernandes ve Almeida görev yaptı. Dentinho 6. yabancı olarak yedek kulübesinde yer alırken, Pedro Franco ile Michael Eneramo ise yabancı futbolcu sınırlamasına takılan isimler olarak kadroya giremediler. Beşiktaş'ta, Dentinho, Ersan Adem Gülüm ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Necip Uysal ve Muhammed Demirci yedek kulübesinde oturdu.





Bülent Uygun cezalı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıkamadı. Uygun, karşılaşmayı tribünden izlerken, takımın başında antrenör Bayram Bektaş yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de geçen hafta oynanan Gaziantepspor-Medical Park Antalyaspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Bülent Uygun'a bir resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezası vermişti.

Gaziantepspor'un kadrosu 16 kişi

Gaziantepspor, Beşiktaş maçına 18 kişi yerine 16 kişilik kadroyla çıktı. Kırmızı-siyahlılarda yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı. Bu arada, Gaziantepspor'da kırmızı kart cezalısı Serdar Özbayraktar, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Taraftarlar yine yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor ve Tromsö maçlarında olduğu gibi Gaziantepspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maçın başlangıç saatinde 35 bine yakın taraftar yer alırken, Gaziantepspor karşısında takımlarını coşkulu biçimde destekledi.