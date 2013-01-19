Beşiktaş zirveyi kaçırdı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2-2- berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.

22. dakikada İstanbul BŞB, Samuel Holmen’in golüyle öne geçti. Webo’nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holmen kendi ekseni etrafında dönerek çok şık bir şekilde kaleyi karşısına aldı ve yerden vuruşunda top ağlarla buluştu.

28. dakikada Beşiktaş, Sivok’un golüyle maçta beraberliği yakaladı. Oğuzhan’ın kornerden ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Sivok’un kafa vuruşunda top Carvalho’nun müdahelesine rağmen ağlarla buluştu.

57. dakikada Beşiktaş, Olcay Şahan’ın golüyle 2-1 öne geçti. Emre Özkan taç atışını kullandı, Almeida topuk pasını ceza sahası içindeki Olcay’a bıraktı. Olcay’ın şık vuruşunda top ağlara gitti.

65. dakikada konuk ekip maçta beraberliği yakaladı. Doka ceza sahasının dışından şutunu çekti, top Beşiktaşlı Sivok’a çarpıp yön değiştirdi ve Siyah – Beyazlıların ağlarına gitti.

Beşiktaş: 2 – İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2

Stat: İnönü

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Arkın Akgöl

Beşiktaş: McGregor, Hilbert, İbrahim Toraman, Sivok, Emre Özkan, Holosko, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup (dk. 68 Fernandes), Olcay Şahan (dk. 81 Uğur), Veli Kavlak, Almeida

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Eduardo, Geraldes, Can Arat, Metin Depe, Ekrem Ekşioğlu, Tom Silva (dk. 60 Doka – dk. 83 Mahmut), Cihan Haspolatlı, Holmen, Zeki Korkmaz, Visca (dk. 90+1 Zayatte), Webo

Goller: Dk. 22 Holmen, Dk. 28 Sivok, dk. 57 Olcay, dk. 65 Doka

Sarı kartlar: Webo, Geraldes, Metin, Can, Cihan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor); Emre Özkan (Beşiktaş)