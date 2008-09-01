Beşiktaş zirveye çıktı

Turkcell Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, ikinci haftanın son maçında Konyaspor'u İnönü Stadı'nda ağırladı. ilk yarıda beklenen performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Delgado ve Holosko'nun attığı gollerle Konyaspor'u 2-0'lık sonuçla geçmeyi bildi.Orta sahada iyi pres yapan ve topa sahip olan Konyaspor karşısında Beşiktaş, Delgado'nun etkisiz kalmasının yanı sıra Bobo'yu gol noktalarında topla buluşturamamanın sıkıntılarını yaşadı.Siyah-beyazlı takım, taraftarının desteğine rağmen sadece 24. dakikada Serdar Özkan ile gole yaklaşırken, kaleci Jefferson güzel bir kurtarışla gole izin vermedi ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.Kendi seyircisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş, İkinci yarıya hızlı başladı. 50. dakikada sol kanattan Delgado'nun ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Konyaspor savunmasının müdahale edememesi sonucu top ters taraftaki direğin yanından ağlara gitti ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.Golün ardında rakip kalaye daha fazla gitmeye başlayan Beşiktaş, İsmail Güldüren 73. dakikada Bobo'yu ceza saha içinde düşürdüğü için penaltı kazandı. Delagado penaltıdan faydalanamazken, 75. dakikada sağ kanattan yerden gelen ortayla arka direkte topla buluşan Holosko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı.76. dakikada Cihan Haspolatlı'nın kırmızı kart görerek sahada 10 kişi kalmasıyla birlikte rahatlayan siyah-beyazlılar, kalan dakikalarda oyunu kontrol etti ve sahadan 2-0'lık skorla galip yarılarak puanını 6'ya çıkardı.Liderliğe oturan Beşiktaş, en son geçtiğimiz sezonun 27. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenilerek, liderliği kaptırmıştı.Bu sezon 2'si UEFA Kupası, 2'si de Turkcell Süper Lig'de olmak üzere yaptığı 4 resmi maçı da kazanan Beşiktaş'ta, yeni kaptan Metias Delgado ise 3. golüne imza attı.Stat: BJK İnönüHakemler: Selçuk Dereli x, Erdinç Sezertam xx, Muhittin Gürses xxBeşiktaş: Rüştü xx (Dk. 78 Hakan xx), Serdar Kurtuluş xx, İbrahim Toraman xx, Zapotocny xxx, Tello xx, Holosko xxx (Dk. 85 Ekrem x), Uğur İnceman xx, Cisse xx (Dk. 79 Ali Tandoğan xx), Serdar Özkan xx, Delgado xxx, Bobo xxKonyaspor: Jefferson xx, Cihan xx, Mihajlov xx, İsmail xx, Kaue xx, Mehmet xx, Erdal xx, Fahri xxx, Zafer xx (Dk. 67 Mustafa x), Celaleddin xx (Dk. 83 Fatih x), Veysel x (Dk. 61 Tehoue x)Goller: Dk. 50 Delgado, Dk. 74 Holosko (Beşiktaş)Kırmızı Kart: Dk. 76 Cihan (Konyaspor)Sarı Kartlar: Dk. 13 Erdal, Dk. 49 Cihan, Dk. 64 Zafer, Dk. 78 Kaue, Dk. 80 Fahri (Konyaspor), Dk. 44 Serdar Özkan, Dk. 58 Cisse (Beşiktaş)MAÇTAN DAKİKALAR10. dakikada Tello'nun sağdan orta şut karışımı vuruşunda, top üstten auta gitti.22. dakikada Delgado'nun sağ kanatta yerden sert ortasında, ön direkte Zafer'in ayağına çarpan yandan az farkla kornere çıktı.24. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında, sağda Holosko'nun sert ortasında topa Serdar Özkan ayak koydu, ancak kaleci Jefferson güzel bir kurtarışla meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş, gol için yeniden yüklenmek isterken Konyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.25. dakikada Celaleddin'in soldan ortasında arka direkte müsait durumda topla buluşan Cihan'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rüştü'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle sona erdi.İKİNCİ DEVRETurkcell Süper Lig'de yapılan maçta Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısına golle başladı. Delgado'nun golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, bu oyuncunun etkili pozisyonların çıkacağı noktalara attığı paslarla tehlikeler yarattı. Ancak Serdar Özkan'ın bu topları iyi değerlendirememesi sonucu farkı 2'ye çıkarma şansını değerlendiremedi.50. dakikada solda Delgado, rakibini geçtikten sonra çaprazda sert bir orta yaptı. Ceza alanı içinde Bobo'nun da dokunamadığı topa savunmada müdahale edemeyince meşin yuvarlak arka direkte filelerle buluştu ve siyah-beyazlı takım, 1-0 öne geçti.52. dakikada Kaue'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, savunmaya çarpan top çok az farkla kornere çıktı.59. dakikada Delgado'nun uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Uğur İnceman'a bıraktı. Bu futbolcu sert gelen topu kontrol edemeyince, savunma meşin yuvarlağı kornere attı.69. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Holosko'nun kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı yumrukladı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.70. dakikadan itibaren baskısını artıran Beşiktaş, 73. dakikada Delgado ile bir penaltıdan yararlanamadıysa da 74. dakikada Holosko'nun golüyle rahatladı. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı da 2-0 kazandı.72. dakikada solda Delgado'nun ara pasıyla topla buluşan Tello, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Bobo'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Jefferson güzel bir kurtarışla meşin yuvarlağı önledi.73. dakikada ceza alanı içinde Bobo topu almak isterken İsmail tarafından düşürüldü ve hakem Selçuk Dereli penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada penaltıyı kullanan Delgado'nun vuruşunda, kaleci Jefferson, sağına giden topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Delgado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp, ardından çizgi üzerinden sekerek oyun sahasına geri döndü. Konyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.74. dakikada Bobo'nun sağdan ortasında ceza alanı içinde savunma topa müdahale edemezken, arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Holosko, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-081. dakikada sağdan Tello'nun kullandığı serbest vuruşta, top üstten az farkla auta gitti.Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazanarak liderliğe yükseldi.