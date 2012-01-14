-Beşiktaş zirveden kopmak istemiyor İSTANBUL (A.A) - 14.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibini yenerek geçen hafta yitirdiği 2 puanı telafi etmek istiyor. Ligde geçen hafta son sırada yer alan Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlı takım, Bursaspor'u mağlup ederek, hem geçen hafta yitirdiği 2 puanı telafi etmeyi, hem de zirveden kopmamayı hedefleyecek. Beşiktaş, ligin ikinci yarısının ilk haftasında kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ederken, deplasmanda ise Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda ise Bursaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İlk yarıdaki mücadelede 1-0 geriye düşen ''Kara kartallar'', Quaresma'nın kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakmasının ardından Holosko ve Sivok'un golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki mücadele, yarın saat 19.00'da Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılacak. Lig Tv'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan Quaresma, Hilbert ve Aurelio yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan ilk yarıda alınan karar gereği yarınki maçta Bursasporlu taraftarlar yer almayacak. -Fernandes formda- Beşiktaş'ta zorlu Bursaspor maçı öncesi Manuel Fernandes'in formda görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Portekizli oyuncu, vatandaşı Quaresma'nın da sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktığı dönemde sorumluluk alarak başarılı bir performans sergiledi. Fernandes, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynanan maçta, sonradan oyuna girerek serbest vuruştan güzel bir gol atmıştı. Manuel Fernandes'in performansına rağmen diğer Portekizli oyuncular Almeida ve Simao'nun formsuz görüntüleri ise teknik heyeti endişelendiriyor. Resmi maçlardaki son golünü ligin ilk yarısının son haftasında 22 Aralık 2011 tarihinde Kardemir Karabükspor karşısında atan Almeida, bu golün ardından takımının yaptığı 3 maçta suskun kaldı. Ligin ilk yarısındaki sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Simao ise son haftalarda takımdaki yerine dönmesine rağmen etkisiz futboluyla dikkat çekti. Bu arada teknik direktör Carlos Carvalhal'in Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında görev vermediği Fabian Ernst ile Tomas Sivok'u Bursaspor karşısında oynatması bekleniyor. -12 maçtır yenilmiyor- ''Kara kartallar'', Bursaspor maçı öncesi aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Resmi maçlarda son yenilgisini 6 Kasım 2011 tarihinde Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alan Beşiktaş, bu mücadelenin ardından çıktığı 12 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmayı da kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı mücadeleyi galibiyetle tamamladı. -Son 9 lig maçında da mağlup olmadı- Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının ardından ligde de taraftarlarına yenilgi üzüntüsü yaşatmadı. Spor Toto Süper Lig'de bu dönemde 9 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u 1-0, Orduspor'u 2-1, Manisaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0 ve Eskişehirspor'u da 2-0 mağlup etmişti. 9 maçlık periyotta Beşiktaş, Galatasaray ve Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor ile yaptığı maçlarda ise 1-1'lik skor elde etti. Bu arada Beşiktaş, bu 9 maçlık performansında 19 puan topladı. -Taraftarlar dolduracak- Siyah-beyazlı takımın Bursaspor ile yapacağı karşılaşmada taraftarların Fiyapı İnönü Stadı'nı doldurması bekleniyor. Beşiktaş Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından aldığı seyircisiz oynama cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynanan karşılaşmayı sadece kadın ve çocuk taraftarlar karşısında oynayan siyah-beyazlı takım, Bursaspor karşısında diğer taraftarlarına da kavuşacak. -4 oyuncu ceza sınırında- Siyah-beyazlı takımın son haftaların formda takımı Bursaspor ile yapacağı maç öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda 3'er sarı kart gören Manuel Fernandes, Tomas Sivok, Veli Kavlak ve Egemen Korkmaz, yarınki maçta sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecekler ve gelecek hafta deplasmandaki Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.