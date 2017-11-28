Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na şovla başladı

Beşiktaş: 9 - Grandmedical Manisaspor: 0

Şenol Güneş\'ten yedek kadro

Lens ve Negredo\'nun şov günü

Beşiktaş seyircisiz Grandmedical Manisaspor seyircili

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar Vodafone Park Stadı\'nda oynanan ve Bahattin Şimşek\'in yönettiği karşılaşmayı 9-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş Manisaspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. As oyunculardan sadece Gökhan Gönül ve Adriano\'nun olduğu kadroda genelde oynamayan veya sonradan oyuna giren futbolcular yer aldı. Şenol Güneş, kalede Tolga Zengin\'e şans verirken defans hattını Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic ve Adriano\'dan oluşturdu. Sistem olarak bu kez 4-4-2 dizilişi ile sahaya çıkan siyah-beyazlıların orta sahası Lens, Medel, Oğuzhan ve Orkan Çınar\'dan oluşurken forvet ikilisinde Negredo ve Mustafa Pektemek görev yaptı.

LENS VE NEGREDO\'NUN ŞOV GÜNÜ

Beşiktaş karşılaşmaya oldukça etkili başladı. Sezonun en çok eleştirilen 2 ismi olan Lens ve Negredo, Manisaspor karşılaşmasında adeta şov yaparken bu üçlüye Orkan Çınar\'ın da etkili oyunu eklenince ortaya 9-0 gibi farklı bir skor çıktı. Beşiktaş 15 ve 42\'nci dakikada Lens, 23\'üncü dakikada Negredo ve 33\'üncü dakikada Orkan\'ın golleri ile ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar 68\'inci dakikada Negredo\'nun attığı golle skoru 5-0\'a getirdi. Bu gol aynı zamanda Negredo\'nun da 2\'nci golü oldu. Beşiktaş adına günün en çok öne çıkan diğer ismi olan Lens, 71\'inci dakikada Tolgay Arslan\'ın kaleye gönderdiği ve defanstan seken aşırtma vuruşu kafa ile tamamladı. Bu dakikada skor 6-0 olurken Jeremain Lens hat-trick yapmış oldu. Lens\'in ardından yeniden sahneye çıkan Negredo da hat-trick yaparak 80\'inci dakikada skoru 7-0\'a taşıdı. Ancak 3 gol ile yetinmeyen İspanyol golcü 85\'inci dakikada kendisinin 4\'üncü takımının 8\'inci golünü attı. Bir dakika sonrasında ise Mustafa Pektemek skoru 9-0 yapan golü atarak maçın skorunu belirledi. Öte yandan maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarını tutamayan Grandmedical Manisaspor kalecisi Emrullah, Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin tarafından teselli edildi.

BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİZ GRANDMEDİCAL MANİSASPOR SEYİRCİLİ

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası\'nda Fenerbahçe ile oynayıp 1-0 kaybettiği maçta yaşanan olaylar yüzünden bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Siyah-beyazlılar bu ceza sebebiyle Grandmedical Manisaspor maçını seyircisinden yoksun oynadı. Karşılaşmayı 50 kadar Grandmedical Manisaspor taraftarı kendine ayrılan bölümden seyretti. Manisalı taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra sık sık yönetimi de protesto etti.