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Spor

Beşiktaş Zafer'i istiyor

Beşiktaş, Hansa Rostock'un genç oyuncusu Zafer Yelen'le prensip anlaşmasına vardı.

05 Ocak 2009 02:00


Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Hansa Rostock'un genç oyuncusu Zafer Yelen'le prensip anlaşmasına vardı. Alman kulübüyle bonservis pazarlığı sürüyor.


Transfer sezonuna genç oyuncularını kiraya vererek başlayan Beşiktaş, Almanya ikinci ligi takımlarından Hansa Rostock forması giyen Zafer Yelen'i renklerine bağlamak için çaba sarfediyor.

Hansa Rostock kulübüyle 2010 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zafer Yelen'in, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği ve iki kulübün görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

Hansa Rostock kulübünün, 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

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