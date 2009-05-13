Beşiktaş zafere ulaştı

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Yıl 2006: O sezon Fenerbahçe şampiyonluğu da Denizli’de bırakmıştı.. Dramatik iki maç yaşamıştı sarı lacivert yürekler, ikisinde de her şey iyiyken, hüzün sarmıştı son çalan düdükle Bağdat Caddesi’ni.. Tümer Metin, siyah beyazlı formayı giyiyordu ve uzatma dakikalarında attığı golle kupayı İnönü’ye getirdi… Sezon sonunda Nobre Beşiktaş’a, Tümer Fenerbahçe’ye transfer oldu…



Yıl 2007: Bu kez kupada yarı finalde karşılaşmıştı iki ekip, ilk maçı Beşiktaş İnönü’de Bobo’nun golüyle 1-0 kazanmıştı.. Kadıköy’de bu kez Fenerbahçeli Tümer Metin attı golü ve maçı uzatmaya taşıdı… Uzatma dakikalarında Beşiktaşlı Nobre takımını finale taşıdı…



İki takım şampiyonluk içinde yarışıyordu aynı sezon… Fenerbahçe İnönü’deki kritik maçta Kezman’ın golüyle maçı kazanan takım olmayı başarmıştı, şampiyonluğu cebine koymuştu… Sezon sonunda Mehmet Yozgatlı ve Rüştü Beşiktaş’a geçti…



Yıl 2009: Bu sezon ise Beşiktaş şampiyonluk yarışında, Fenerbahçe’nin tek derdi 26 yıldır hasret kaldığı kupaya ulaşmaktı.. Sarı lacivertliler, erken havlu attıkları ligde iki hafta önce Beşiktaş’a ağır bir darbe vuruyordu… İnönü’de ezeli rakibini 2-1 yenerek bir kez daha derbilerin favorisinin olmadığının altını çiziyordu..



Not: İki takım 1989'da da kupada finalde karşılaşmış kupayı Beşiktaş kazanmıştı.



Ve maç başladı



Eski bir Fenerbahçeli Yusuf Şimşek'in 4. dakikada attığı golle başladı karşılaşma: 1-0

Kupa maçlarının kaderi oldu, futbolcular eski takımlarına gol atmayı bir alışkanlık haline getirmişlerdi adeta...

Fenerbahçe'nin sahneye çıktığı dakika ise 12'ydi...

Pozisyon yoktu ama cezası dolan Lugano'nun sarı kartı vardı...

14 final oynamış ve 3 kırmızı kart görmüş bir oyuncu için hiç de şaşılacak bir durum değildi bu...

Dakika 18'e geldiğinde gol dışında bir pozisyon izleyememiş olmamız bizde bir şaşkınlık yaratmıştı aslında ama takımların kontrolü oyununa vermiştik bu durumu...



Heyecanın artması için biraz sabırlı olmak gerekiyordu...

21'de Bobo kaçırdığı golle klavyemize konuk oluyordu...

Tello ile başladı olay, Holosko ile devam etti, Bobo ile bitmedi, kale boştu, Brezilyalı dokunamadı...

24'te Alex çıktı sahneye...



Brezilyalı önce çalımlar derken şutuyla sahn e aldı ama kaleci Hakan son anda uzandı..

27'de Güiza bir Beşiktaş maçını daha boş geçmemeyi başarmıştı bile... İspanyol forvet beraberliği bu dakikada sağladı: 1-1



37'de Roberto Carlos'un muhteşem frikiğini Hakan aynı güzellikte çıkartmayı başardı...

Bu dakikada 96 Dünya Kupası'nı hatırladık bir an için...



Brezilya-Fransa maçında Carlos'un muhteşem frikik golü, kalcei Bartez'in çaresiz bakışları...



İlk yarının son düdüğü çaldığında bizim de aktarabileceğimiz çok fazla birşey kalmamıştı, Gezer orta nokatyı gösterdiğinde ikinci yarıyı beklemeye başladık...



55. dakikada Bobo sahneye çıktı...

Brezilyalının füzesi siyah beyazlıları yeniden öne geçirirken, sarı lacivertliler bir anda geriye düşmenin şokunu yaşamaya başladılar: 2-1

59'da Semih bu kez gole yaklaşan oyuncuydu...

Fenerbahçe'nin yakaladığı bu beraberlik pozisyonunda Deivid'in muhteşem golcü Semih pozisyona girdi ama eli boş döndü...



62'de Beşiktaş ceza sahası içindeki karambolde Fenerbahçeli futbolcular topu kaleye göndermeyi başaramadı....

63'te Tello'nun muhteşe m şutu diekte patladı...



68'de Bobo kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fenerbahçe kalecisi Volkan Babacan zamanında çıkarak açıyı daralttı...

73'te Yusuf'un presi, topu kapışı ortası, seken top Bobo'nun kafası ve Beşiktaş farkı ikiye çıkartmayı başardı: 3-1

77'de Fenerbahçe Deivid ile oldukça önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.. Brezilyalı kaleye topu yuvarlamayı beceremeyerek klasının sarsılmasına neden oldu...

78'de Holosko cezayı kesti... Hızlı hücum, hızlı oyuncu, muhteşem bir ara pas ve Slovak futbolcu klasını konuşturuyor: 4-1



Artık maçın ne oluru ne biteri kalmamıştı...

Son 10 dakikaya girerken, her ne kadar oyunun adı futbol da olsa Fenerbahçe'nin kupa hasretinin bitmeyeceğini söyleyebileceğimizi görmüş olduk..

Fenerbahçe ne zaman finale çıksa bu acı sonu yaşamayı alışkanlık haline getirdi...

Kupaya ulaşamama baskısının 27 yıla çıkmış olması ise bu hastalığın kalbe de iyi gelmediğinin bir göstergesi.. Bu maça yürek dayanmaz klişesini yüksek müsadenizle Fenerbahçe'nin finale maçlarına yürek dayanmaz şeklinde değiştirmek isterim...

Tribünlerden 5-5-5 tezahüratlarının gelmiş olması ise Aragones'in yolcu, Abbas denklemindeki yerini gösteriyor... Ligden erken kopan kupayı da Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'nin İspanyol hocayla devam etme ihtimali kalmadı gibi...



Beşiktaş ise ligde şampiyonluğa koşarken diğer tyaraftan da kupayı kazanarak çifte zafer yaşama heyecanına sarıldı...

Bu arada Alex penaltıdan bulduğu golle 90'da farkı ikiye indirdi ama bu siyah beyaz coşkuyu engellemeye yetmedi...

Bu gol olsa olsa 4-1 kere maşallah esprisinin önüne geçti o kadar...

Evet Mustafa Denizli iki kupayı da kazanmaya çok yakın...

Ve bu onun gelecek yıl da siyah beyazlı takımda kalacağının göstergesi...



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE: 4-2

STAT: İzmir Atatürk

HAKEM: Bünyamin Gezer

BEŞİKTAŞ: Hakan, İ.Toraman (dk. 46 İbrahim Üzülmez), Sivok, Gökhan Zan, Ekrem, Cisse, Ernst, Yusuf (Dk. 74 Uğur), Tello, Holosko, Bobo (Dk. 82 Nobre)

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

FENERBAHÇE: Volkan Babacan, Ali Bilgin, Gökhan Gönül, Lugano, Carlos, Deivid, Selçuk, Emre (Dk. 66 Deniz), Uğur (Dk. 52 Semih), Alex, Güiza

TEKNİK DİREKTÖR: Luis Aragones

GOLLER: Dk. 6 Yusuf, Dk. 27 Güiza, Dk. 56 ve 74 Bobo, Dk. 80 Holosko, Dk. 90 Alex (pen)

SARI KARTLAR: Lugano, İbrahim Toraman, Sivok, Semih

Türkiye Kupası hasreti henüz 26 yıla ulaşmamıştı Fenerbahçe’nin, o zamanlar sarı lacivert yürekler 23 yıldır bu özlemi yaşıyorlardı...3 yıl önce şehir yine İzmir, maç yine kupa finali, takımlar da Fenerbahçe ve Beşiktaş’tı…Bu nedenle bu finalin öyküsü aslında Bünyamin Gezer’in ilk düdüğüyle değil, 3 yıl önce başlıyordu…Neler olmuştu bundan tam 3 yıl önce, neler yaşandı geçen sezonlarda, neden bu iki takımın maçları ayrıca bir çekişmeli geçer oldu? Bu sorulara yanıt vermeden bu maçın öyküsüne başlamak pek bir eksik kalacaktı…İzninizle birkaç paragraf geç başlatıyorum maçı ve geçmişe kısa bir yolculuk yapmak istiyorum…("" diyen okurlarımız, ‘başlığına doğru yolculuğa çıkabilirler elbette)