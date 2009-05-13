Beşiktaş zafere ulaştı

İzmir’i özlüyor insan… Bu şehrin sıcaklığını, insanlarını, denizini, şimdi bir de kupasını!.. Maçtan kareler - FOTOGALERİKara Kartal'ın kupa coşkusu - FOTOGALERİFortis Türkiye Kupası Beşiktaş'ın - VİDEO
Türkiye Kupası hasreti henüz 26 yıla ulaşmamıştı Fenerbahçe’nin, o zamanlar sarı lacivert yürekler 23 yıldır bu özlemi yaşıyorlardı...
3 yıl önce şehir yine İzmir, maç yine kupa finali, takımlar da Fenerbahçe ve Beşiktaş’tı…
Bu nedenle bu finalin öyküsü aslında Bünyamin Gezer’in ilk düdüğüyle değil, 3 yıl önce başlıyordu… Bir rövanştı bir yerde!
Neler olmuştu bundan tam 3 yıl önce, neler yaşandı geçen sezonlarda, neden bu iki takımın maçları ayrıca bir çekişmeli geçer oldu? Bu sorulara yanıt vermeden bu maçın öyküsüne başlamak pek bir eksik kalacaktı…
İzninizle birkaç paragraf geç başlatıyorum maçı ve geçmişe kısa bir yolculuk yapmak istiyorum…
("Biz bunları biliyoruz Cevahir
" diyen okurlarımız, ‘Ve maç başladı’
başlığına doğru yolculuğa çıkabilirler elbette)