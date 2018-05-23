Beşiktaş, yüzde 52'lik oranla Avrupa'nın en çok değer kazanan kulübü oldu

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli 32 takımının yer aldığı sıralamayı açıkladı. Türkiye Süper Ligi'nin en değerli kulübü Beşiktaş yüzde 52'lik oranla Avrupa'nın en çok değer kazanan ekibi oldu.

KPMG açıklamasına göre, bir yılda değerini 219 milyon Euro'dan 333 milyon Euro'ya çıkaran Beşiktaş'ı 330 milyon Euro'yla Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray izledi. Fenerbahçe'ye ise 319 milyon Euro değer biçildi.



Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti.



KPMG'nin her yıl hazırladığı Avrupa Eliti araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Zirveyi Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi.



Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına rağmen Süper Lig'de dördüncü olan Beşiktaş, Türk takımlarının en değerlisi. 32 takım arasında 23. sıradan listeye giren siyah-beyazlılara 333 milyon Euro değer biçildi.



Süper Lig'de 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 330 milyon Euro değeriyle Avrupa sıralamasında 25. basamakta yer aldı. Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe ise 319 milyon Euro'luk değeriyle listede 27. oldu.

Beşiktaş'ı Fransa'dan Olympique Lyon yüzde 35'lik büyümeyle takip ederken, İngiltere'den Leicester City, yüzde 29'luk büyümeyle 3. sırayı aldı. Beşiktaş yüzde 52 oranında değer kazanırken, Euro bazında Galatasaray yüzde 13, Fenerbahçe ise yüzde 9 değer kaybetti.