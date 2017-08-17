Beşiktaş yönetiminden Pepe yorumu: Sahadaki duruşu bile klas

Beşiktaş yöneticileri, yeni transferleri Pepe'den oldukça memnun. Siyah-beyazlı yöneticilerin Süper Lig'deki ilk maçın ardından Portekizli yıldız hakkındaki yorumu, "Pepe ile artık çok daha akıllı bir takım haline geldik. Çok zeki bir oyuncu. Sahadaki duruşu bile klas" şeklinde oldu.

Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor’u mağlup eden ve yarın da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Pepe rüzgarı sürüyor... Siyah-beyazlı ekibin yöneticileri, tecrübeli oyuncunun takıma çok fazla şey kattığı görüşünde...



Vatan'dan Erdal Cömert'in haberine göre; Pepe'nin sadece bir savunma oyuncusu olmadığının altını çizen yöneticiler Portekizli yıldız hakkında, “Tüm oyuncuların ona karşı büyük bir saygısı var. Ne kadar kaliteli bir futbolcu, ne kadar özel bir karakter olduğunu gösteriyor. Sahadaki duruşu bile klas. Pepe ile artık çok daha akıllı bir takım haline geldik. Çok zeki bir oyuncu.

"Bilge bir futbolcu"

Onun sahadaki varlığı herkese güven veriyor. Çünkü bilge bir futbolcu. Nerede, ne zaman, ne yapması gerektiğini biliyor, çevresindekileri sürekli uyarıyor. Antalyaspor maçında 1 gol attı, 1 kafa vuruşu da direkten döndü. Böyle ekstraları da var.



Özellikle geriden oyun kurulurken Atiba ve Oğuzhan’ı çok rahatlatıyor. Orta sahaya kadar gelip kimi zaman kısa, kimi zaman uzun pasla topu ileri taşıyor. Üstelik henüz adaptasyon sürecinde. Gün geçtikte takımdaki uyum daha da artacak ve Pepe takıma çok daha önemli katkı yapacak" yorumunda bulundu.