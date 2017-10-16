Beşiktaş yönetiminden Monaco maçı değerlendirmesi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi: \"Avrupa\'da iyi bir süreç geçiriyoruz\"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil: \"Deplasmandan alınacak bir puan iyidir\"

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak: \"Biz Monaco\'dan daha rahatız\"

Ali DANAŞ / NICE, (DHA) - Beşiktaş yönetiminin büyük bir bölümü Şampiyonlar Ligi\'nde oynanacak Monaco maçı için Fransa\'ya geldi.

Başkan Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, takımdan önce Monaco\'ya gelirken Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu ve Hakan Özköse de takımla beraber Fransa\'ya seyahat etti.

Nice havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yöneticiler ligteki kötü gidişin Monaco maçına yansımayacağını ve Fransa\'dan puanla döneceklerini dile getirdiler.

Beşiktaşlı yöneticilerin açıklamaları şu şekilde:

AHMET NUR ÇEBİ: \"AVRUPA\'DA İYİ BİR SÜREÇ GEÇİRİYORUZ\"

\"Galip gelirsek gruptan çıkmak için çok büyük bir şans elde edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda daha rahat ve stressiz oynama şansı elde edeceğiz. Avrupa\'da iyi ve başarılı bir süreç geçiriyoruz. İnşallah bu bozulmaz ve yolumuza devam ederiz. Futbolun fıtratından bu tip sonuçlar var. Önemli olan sonuç ve ipi göğüslemektir. Bunları konuşmak için daha çok erken. Tabii ki kaybettiğimiz puanlar bizi ileride zorlayacaktır.\"

AHMET ÜRKMEZGİL: \"DEPLASMANDAN ALINACAK BİR PUAN İYİDİR\"

\"Hava çok güzel. İnşallah buradan iyi bir sonuçla döneriz. Aynı zamanda son lig maçındaki kötü neticeyi de silmiş oluruz. Takımımızın farklı bir psikoloji ve moralle bu maça çıkacağını düşünüyorum. Bizler de aynı şekildeyiz. İnşallah iyi bir oyun olur ve bir sıkıntı yaşamadan döneriz. Deplasmanda alınacak 1 puanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu maçta alacağımız galibiyet de çok güzel olacaktır ama beraberlik de işi iyi bir noktaya getirir. Maç seçme konuşulacak bir konu değil. Bu hep söylenir ama böyle bir şey yok. İnsan gazozuna da oynasa maç seçmez. Her maçın atmosferi ve konsantrasyonu çok farklı oluyor. Bunun maç seçme olarak adlandırılması bence yanlış.\"

METİN ALBAYRAK: \"BİZ MONACO\'DAN DAHA RAHATIZ\"

\"Yarınki maç çok önemli. Buraya 3 puan almak için geldik. Eğer kazanırsak grubumuzda çok büyük bir avantaj elde edip, büyük bir olasılıkla çıkacağız. Amacımız da ikinci tura çıkmak.Bu maçın havası farklı olur. Her takımın kötü oynama lüksü vardır. İki sezondur herkesi iyi futbola alıştırdığımız için bir Ankara sendromu yaşadık. Aslında bize hiç yakışmadı ama bunun üstesinden gelebilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Monaco maçının havası çok farklı. Herkes bunun bilincinde. Sadece kulübümüz için değil, ülkemiz için de alacağımız puan veya puanlar çok önemli.

UEFA\'ya kesin bir bilgi verdik. Türk pasaportu taşıyan hiç kimseye Monaco tarafından bilet verilmeyecek ve içeri sokulmayacak. Çift pasaport taşıyan vatandaşlarımız için bir ey yapamayız. Taraftarımızdan korktuğumuzdan değil ama haksızlığa uğradığımız Olympique Lyon maçından sonraki cezadan muzdaribiz. İnşallah kazasız belasız şekilde atlatırız. Çünkü herhangi bir şeyde 1 sene ceza alacağız.

Biz onlardan çok daha rahatız. Bize baskı kuracaklarını düşünüyorum. Geniş bir kadroya sahibiz. Bize ilk 20 dakika taraftarının da etkisiyle baskı kuracaklardır ama bunun altından kalkacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yöneticiler açıklama

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