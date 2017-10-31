Beşiktaş yönetiminden futbolculara motivasyon primi

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransız temilcisi Monaco'yu ağırlayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin, futbolculara motivasyon olması amacıyla prim dağıtacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekip, 3 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek ve elinde bulundurduğu galibiyet rekorunu 4'te 4'e çıkaracak.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Alanya galibiyeti sonrası ligde uzun bir aradan sonra 3 puanla tanışan siyah-beyazlılarda gözler Avrupa'ya çevrilirken, kritik 90 dakika öncesinde yönetim de futbolculara moral vermeye çalışıyor.

Monaco maçı öncesi hem Teknik Heyet hem de futbolcularla bir araya gelen yönetim, alınacak 3 puanın önemini vurguluyor.

Yarın Monaco'dan alınacak 3 puanın gruptan çıkmayı garantileyecek olması ayrı bir motivasyon kaynağı olurken, yönetimin de prim konusunda cömert davranağı öğrenildi.

Maçın kazanılması durumda UEFA'dan gelecek olan 1.5 milyon euro galibiyet parası prim olarak futbolculara dağıtılacak.

Beşiktaş, aynı zamanda 3 puan alması durumunda yeni bir rekora daha imza atacak. Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 3'de 3 yapan ilk Türk takımı unvanını elinde bulunduran Beşiktaş, kazanırsa ilk 4'de 4 yapan Türk takımı olmanın yanında, grup aşamalarında en çok puan toplayan Türk takımı da olacak.

