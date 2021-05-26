Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın taleplerini karşılayamıyor!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşme durumu halen netliğe kavuşmuş değil. Sezonu çifte kupayla kapatan hocanın, iyileştirme beklediği belirtildi. Yönetim de Yalçın'ın iyileştirmeyi hak ettiği düşüncesinde. Ancak kulübün mali durumu, Yalçın'ın taleplerini karşılayamıyor.



Haberler.com'un haberine göre; siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılmaması huzursuzluk yarattı. Sergen Yalçın'ın yaklaşık 20 milyon TL'ye yakın bir senelik ücret istediği kaydedildi. Yönetim de Yalçın'a iyileştirme yapmak istiyor ama bu paraları ödemek Beşiktaş için zor gözüküyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.



Hocanın sözleşmesinin üç yıllık olacağı kulislerde konuşuluyor. 20 milyon TL'den kapıyı açan Sergen Yalçın için düşünülen en fazla ücret 12 milyon TL. Aradaki bu farkın nasıl halledileceği merak konusu oldu.