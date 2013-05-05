Beşiktaş yönetimi değişiyor

Tüzük değişikliği için toplanan Beşiktaş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Fikret Orman "Amacımız çok hızlı oluşturduğum Yönetim Kurulu'nu revize etmek" dedi.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Tüzük Değişikliği Genel Kurul Toplantısı'nda söz alan Başkan Fikret Orman, mevcut tüzüğün seçilenlere büyük serbestlikler tanıdığını ifade ederek, "Kimse unutmamalıdır ki şu anda Beşiktaş yönetimi için en rahat çalışılacak tüzük, bu tüzüktür. Bu tüzük her şeyi yapmaya bize müsaade etmektedir. Yeni tüzük radikal kararlar içermektedir. Yeni tüzükte ibra edilmeyen yönetimin 30 gün içinde seçime gitme zorunluluğu, herkesin kendi döneminin harcamalarını yapabilmesi ve başkanlık süresinin sınırlandırılması gibi konular vardır" ifadelerini kullandı.

Kimsenin genel kurul önüne getirmeye cesaret edemediği yeni tüzüğü gündeme getirdiklerini savunan Orman, "Art niyetli fikrimiz olsa, mevcut tüzük bize her kolaylığı sağlamaktadır. Tek amacımız, en doğru şekilde genel kurulun mutlak hakimiyeti olan bir tüzük oluşturmaktır" diye konuştu.

'Seçim korkulacak bir şey değil'

Yeni tüzük taslağında seçimlerin mayıs ayında yapılması konusuna da değinen Fikret Orman, derneklerin olağanüstü toplantı yapmasının, olağan toplantı yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı yönünde hükümler bulunduğunu belirtti.

Orman, hızlıca genel kurulu yapma durumlarının bulunduğunu ifade ederek, ''Kanunlar gereği yapılması gereken bir şeydir. Bizim amacımız da en kısa sürede, hızlı bir şekilde oluşturduğum yönetim kurulunu revize etmektir. Buraya daha katkı sağlayabilecek arkadaşlarımızla beraber, gelecek hafta başlayacak stat yatırımımızla birlikte yeni bir yönetime zaman tanımaktır" şeklinde görüşlerini aktardı.

"Seçim korkulacak bir şey değildir" diyen Orman, "Bir projesi, cesareti olan varsa çıkar aday olur, bu genel kurulun karşısından kaçılacak bir durum değildir" ifadesini kullandı.

Tüzüğün yüzde 95'inin komite tarafından hazırlandığını anlatan başkan Orman, yeni tüzükte değiştirilmesi düşünülen denetleme kurulu üye sayısının 3 yerine 5 olması, aynı kurulun ibrası, üyelik konusunda da yüzde 5 kısıtlama gibi maddelerde ısrarlarının olmadığını kaydetti.