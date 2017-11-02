Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Atalay: "İklim olarak bakarsak iyi bir kura oldu"

Sercan SAPANATAN - Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur Elemeleri Kura Çekimi\'nde Grandmedical Manisaspor ile eşleşen Beşiktaş\'ta yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grandmedical Manisaspor ile eşleştikleri için mutlu olduklarını belirten Atalay, \"Kurada tabii ki takım seçme şansımız yok ama şöyle bir şey olabilir, maçlar kış ayında oynanacağı için onu göz önüne alarak şu takım diyebileceğimiz bir durum vardı. Manisaspor iklim olarak iyi olduğu için hayırlı olsun diyelim\" dedi.

Beşiktaş\'ın oynadığı her kulvarda şampiyonluğu hedeflediğini belirten Deniz Atalay, \"Beşiktaş\'ın şuan mücadele ettiği 2 kulvar var. Bu da 3\'üncü kulvarımız olacak. Beşiktaş forması giyen herkesin bir hedefi vardır. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi\'nde daha farklı oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi\'nde maçlar oynamak üzerine oynatmamak üzerine değil. Tecrübeli bir kadromuz var o sahalarda oynamış kadromuz var. Böyle olduğu için maçlar zevkli geçiyor. Beşiktaş, Avrupa\'da çıtayı yükseltti\" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin\'in dünkü Monaco maçında kadroya alınmaması hakkında gelen soruya Atalay, \"Hocanıın takdiri herhangi bir sıkıntı yok\" dedi.

Beşiktaş\'ta bu yıl gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Cenk Tosun için Atalay, \"Cenk bizim için çok değerli. Transferinde o zaman benim de bir katkım olmuştu. Cenk, Almanya da Alman Milli Takımının her kademesinde görev aldı. Yaşı da çok gençti. Tercihini de Türk Milli Takımından yana kullandı. Üzerine koyarak devam ediyor .Cenk\'in kalitesindeki oyuncuları bugün Avrupa\'da çok göremiyoruz o yüzden zaman inşallah Cenk\'in lehine olacak\" şeklinde konuştu.

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-Deniz Atalay açıklamalar

Haber Kodu: 171102157