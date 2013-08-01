Beşiktaş yıldız transfer için rekabet etmek zorunda

Milan’dan ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya’ya dönen ve özellikle Atletico Mineiro forması altında ortaya koyduğu futbolla tekrar gündeme gelen yıldız futbolcu, flaş transferler yapan İtalya’da zirve adayı olan Napoli’nin hedefinde.

Rafa Benitez’i takımın başına getiren, Pepe Reina, Raul Albiol, Gargano ve Gonzalo Higuain gibi üst düzey takviyeler yapan İtalyan temsilcisi, son bombayı Ronaldinho’yla patlatmak istiyor. Önceki gün Sambacı’nın menaceri Roberto Assis ile bir araya gelen 2’nci başkan Ahmet Nur Çebi, bu gelişme üzerine sponsor arayışlarını hızlandırdı. Bu transfer için adeta tek başına mücadele veren ve Ronaldinho’yu takıma kazandırmak isteyen Çebi, oyuncunun Avrupa haklarını elinde bulunduran Kamil Cira’yla görüştü. Bu transferin peşini bırakmayacağını belirten Kartal’ın 2’nci başkanı, Cira’dan kaynak bulmasını istedi.

Transfer konusunda mali açıdan Napoli’yle mücadele edebilecek durumda olmayan Siyah-Beyazlılar, İtalyan ekibi görüşmelere başlamadan bu oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Yöneticiler, kaynak arayışını tamamladıktan sonra Assis’i tekrar İstanbul’a davet edecek.