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Spor

Beşiktaş: Yıldırım gündemi değiştirme telaşı içinde

F.Bahçe ile Beşiktaş arasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamarıyla başlayan söz düellosu sürüyor.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Beşiktaş Kulübü, dün (19 Mayıs 2010) yaptığı açıklamalarla gündem oluşturan ve kalecileri Rüştü Reçber'e ithamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a eleştirilerini bugün de sürdürdü.  Açıklamada "Yıldırım'ın 'ben ve Fenerbahçe' ile diğer kulüpler anlayışının Türk futboluna zarar vereceğini görmekteyiz" ifadelerini kullanan Beşiktaş Kulübü, Yıldırım'ın şampiyonluk maçı sonrası "travmayı atlatamadığını" ve "gündemi değiştirme telaşı içinde" olduğunu ifade etti. 

 
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Siyah-beyazlı kulüp, bugün yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ı eleştirmeye devam ederken, bundan sonra Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına başkanlık düzeyinde katılımın olmayacağını bildirdi.


Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:


''Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, şampiyon olamamanın, maç sonrası yaşanan olayların kendi ruh hali üzerinde yarattığı travmatik etkiden kurtulamamış, sorumluluğu başkalarının üzerine atarak kendini aklama ve gündem değiştirme telaşı içerisine girmiştir.


Bu ruh hali ile Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yapan Aziz Yıldırım, futbol camiasının haklarını adilane bir şekilde savunamayacağının işaretlerini vermiştir. Sadece 'Ben ve Fenerbahçe' merkezli ve diğer kulüpleri yok sayan bir anlayışın Türk futboluna zarar vereceğini ve kendi camiasını dahi zor durumda bıraktığını görmekteyiz.


Bu kompleksli yapının Kulüpler Birliği Başkanlığı makamını taşıyamadığını üzülerek izlemekteyiz. Kulübümüz bundan sonra Kulüpler Birliği toplantılarına başkanlık düzeyinde katılmayacaktır.''

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