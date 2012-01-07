-Beşiktaş yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, resmi karşılaşmalardaki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, başkent deplasmanında da bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Karşılaşmada Müftüoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Akarca ve Ali Saygın Ögel yapacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Sidnei (2) ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 3-1 kazanmıştı. -10 maçlık yenilmezlik serisi- Ankaragücü karşısında 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyen Beşiktaş, son mağlubiyetini 6 Kasım 2011 tarihinde Ankara ekibi Gençlerbirliği karşısında 4-2'lik sonuçla 19 Mayıs Stadı'nda aldı. Bu maçtan sonra 8'i Spor Toto Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 10 maça çıkan ''Kara Kartallar'', 7 galibiyet, 3 de beraberlik elde etti. -3 futbolcu ceza sınırında- Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Toplam 3'er sarı kartları bulunan Manuel Fernandes, Tomas Sivok ve Veli Kavlak, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri halinde, 20. haftadaki Bursaspor maçında forma giyemeyecekler. Bu arada siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Ricardo Quaresma, Roberto Hilbert, Mehmet Aurelio ve Ersan Gülüm yarınki karşılaşmada oynayamayacak.