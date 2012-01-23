-Beşiktaş, yenilmezlik serisini 15'e taşımak istiyor İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın İstanbul'da Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibini yenerek, zirve yarışını sürdürmeyi ve yenilmezlik serisini 15'e taşımayı hedefliyor. Ligde 42 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 23 puanla 14. sırada bulunan Gaziantepspor'u Fiyapı İnönü Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'de oynanan karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmıştı. -14 maçtır yenilmiyor- ''Kara Kartallar'', bu sezon resmi maçlarda yakaladığı 14 maçlık yenilmezlik serisini, Gaziantepspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Resmi maçlarda son yenilgisini 6 Kasım 2011 tarihinde Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alan Beşiktaş, bu mücadelenin ardından Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 14 maçta yenilgi yaşamadı. Siyah-beyazlılar, 14 maçta 10 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. Beşiktaş, bu süreçte oynadığı 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazandı. -Son 11 lig maçında da mağlup olmadı Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının ardından ligde de taraftarlarına yenilgi üzüntüsü yaşatmadı. Spor Toto Süper Lig'de bu dönemde 11 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 7 kez galip geldi, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu süreçte Trabzonspor'u 1-0, Orduspor'u 2-1, Manisaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Eskişehirspor'u 2-0 ve Bursaspor'u 3-1, Medical Park Antalyaspor'u da 2-1 mağlup etti. 11 maçlık periyotta siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor ile yaptığı maçlarda ise 1-1'lik skor elde etti. Bu arada Beşiktaş, bu 11 maçlık performansında 25 puan topladı. Beşiktaş'ın bu sezon en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan İsmail Köybaşı, kırmızı kart cezası nedeniyle Gaziantepspor karşısında oynayamayacak. Geçen haftaki Medical Park Antalyaspor maçında kırmızı kart gören genç futbolcu, takımını Gaziantepspor karşısında yalnız bırakacak. Teknik direktör Carlos Carvalhal'in, İsmail'in yokluğunda savunmanın solunda cezası biten Egemen Korkmaz veya Tanju Kayhan'a görev vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı takımda, Gaziantepspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda 3'er sarı kart gören Manuel Fernandes, Tomas Sivok, Veli Kavlak ve Hugo Almeida yarınki maçta kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecekler ve 23. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.