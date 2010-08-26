Beşiktaş yenilgizsiz gruplarda

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi ikinci maçta da yenen Beşiktaş, yenilgisiz bir şekilde gruplara kaldı. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön elemeden başlayan siyah-beyazlı takım, bu süreçte oynadığı 6 maçta yenilgi görmeyerek gruplara kalmayı başardı.







2. ön elemede Faroe Adaları'ndan Vikingur'u yenerek Avrupa'da yolculuğuna başlayan siyah-beyazlı ekip, 6 maçta 5 galibiyet alırken, yenilgiyle tanışmadı. 3. ön elemede Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalarak tek beraberliğini alan Beşiktaş, 5 galibiyetle taraftarlarına Avrupa'da büyük sevinçler yaşattı.









Yine farklı galibiyet





Beşiktaş, Avrupa'da yine farklı bir galibiyete imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön elemede Vikingur'u 3-0 ve 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 3. ön elemede Viktoria Plzen'i 3-0 ve son olarak play-off turunda HJK Helsinki'yi 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki farklı galibiyet serisini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 6 maçta 16 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.









Quaresma açıldı





Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, gollerine HJK Helsinki ile oynanan maçta da devam etti. İtalya'nın Inter takımından siyah-beyazlı ekibe gelen ve eski takımında fazla gol sevinci yaşamayan Quaresma, gol açlığını yeni takımında gidermeyi sürdürüyor. HJK Helsinki, karşısında hücumdaki etkili oyunun yanı sıra gayretli futboluyla göz dolduran Portekizli oyuncu, yine güzel bir gole imza attı. Avrupa'da şu ana dek 3 gole ulaşan siyah-beyazlı futbolcu, Finlandiya temsilcisiyle oynanan ilk maçta da güzel bir gole imza atmıştı. Portekizli oyuncu, 67. dakikada yerini Holosko'ya bıraktı.









Guti ve Necip siftan yaptı





Beşiktaş'ın Real Madrid'den transferi Guti, HJK Helsinki maçında attığı golle siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Orta sahada başarılı bir futbol sergileyen İspanyol oyuncu, 67. dakikada attığı golle Beşiktaş'ta ilk resmi golüne imza attı. Guti'nin yanı sıra Necip de HJK Helsinki maçında attığı golle siftah yapmış oldu.









Cenk göz doldurdu







Siyah-beyazlı ekibin, sezon başında kadrosuna dahil ettiği kaleci Cenk Gönen göz doldurdu. Cenk, zaman zaman önündeki savunmanın verdiği açıklarda kalesinde yaşanan tehlikeler karşısında başarılı kurtarışlar yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.











Savunmanın arkasına atılan toplar yine tehlikeli oldu







Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, yine savunmanın arkasına atılan toplarda kalesinde tehlikeler yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında bu şekilde birçok pozisyon veren ve 2 de gol yiyen siyah-beyazlı ekibin savunması, HJK Helsinki maçında da zaman zaman önemli açıklar verdi. HJK Helsinki'nin 2 şutu direkten dönerken, diğer tehlikeleri de kaleci Cenk başarıyla önledi. Diğer yandan maçın 62. dakikasında savunmanın solunda topu uzaklaştıramayan ve rakibine kaptıran İsmail Köybaşı, takım arkadaşı Zapotocny tarafından sert bir şekilde uyarıldı.







Bu arada, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak 150 bin Avro'nun sahibi oldu. Öte yandan, terör örgütü PKK yandaşlarının tribünde yapmak istediği gösteriler, güvenlik güçleri ve maçı izleyen Türk vatandaşları tarafından engellendi. Güvenlik güçleri sahaya girmek isteyen bir kişiyi de etkisiz hale getirip stadın dışına çıkardı. Bu arada, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki rakipleri yarın çekilecek kuraların ardından belli olacak.





