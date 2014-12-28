Beşiktaş yeni yıla zirvede giriyor: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Torku Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı.
Siyah-beyazlılar 19. dakikada Gökhan Töre'nin golüyle öne geçerken, ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş, maçın 58. dakikasında Jose Sosa'nın golüyle 2-0 öne geçti.
84. dakikada Atiba Hutchinson kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
85. dakikada Hasan Kabze penaltıyı gole çevirerek, skoru 2-1'e taşıdı.
Karşılaşma 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile biterken, Beşiktaş bir gün önce Fenerbahçe'ye bıraktığı zirveyi yeniden devraldı.
İki takımın 11'leri
Beşiktaş: Tolga, Serdar, Franco, Ersan, İsmail, Veli, Atiba, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba
Konyaspor: Belec, Ali Turan, Mehmet Güven Ömer Ali, Ali Çamdalı, Djalma, Kokalovic, Selim, Mehmet, Uğur İnceman ve Hasan Kabze.
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