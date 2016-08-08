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Spor

Beşiktaş yeni stadında açılışı galibiyetle yaptı: 1-0

Beşiktaş Yunan temsilcisi Olympiakos'u Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle 1-0 yendi

08 Ağustos 2016 01:10

Beşiktaş yeni sezonun en ciddi hazırlık maçında Olympiakos'u 1-0 mağlup etti. 84 gün aradan sonra Vodafone Arena'da taraftarıyla buluşan siyah beyazlılar 58.dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle maçı kazandı.

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar 4 hazırlık maçıyaptı. Avusturya kampında oynadığı maçlarda Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İspanyol temsilcisi Eibar'ı 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın Almanya'nın Hoffenheim takımı ile yaptığı karşılaşma ise yoğun yağış nedeniyle skor 0-0 iken, hakem tarafından 53. dakikada tatil edildi. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daSpor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Beylerbeyi ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ:
Boyko, Beck, Marcelo, Necip, Tosic, Atiba,Tolgay, Kerim, Oğuzhan, Olcay, Cenk

OLYMPIAKOS:
Leali, Vouros, Botia, Retsos, De la Bella, Milivojevic, Zdjelar, Bouchalakis, Pardo 90 , Manthatis, Seba.

 

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