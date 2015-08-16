Kartal, Mersin'de 5. vitesle kalktı: 2-5

Slaven Bilic'in yerine teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren, kadrosunu 5 yeni transferle güçlendiren Beşiktaş, Süper Lig'de ilk hafta maçında Mersin İdman Yurdu'na konuk oldu. Beşiktaş, Cenk Tosun'un 3 gol atarak hat-trick yaptığı karşılaşmada, Oğuzhan Özyakup 3 asistle geceye damga vuran isimlerden oldu. Beşiktaş'ın diğer golleri Olcay Şahan ve Kerim Frei'dan gelirken ev sahibi ekipte Prejuve Nakoulma iki gol atarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş'ın ilk golünü 9. dakikada Cenk Tosun attı. Ev sahibi ekipten cevap 20. dakikada Prejuce Nakoulma'yla geldi. Siyah beyazlılar, 44. dakikada Cenk Tosun'la yine öne geçti. 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mehmet Taş, Akdeniz temsilcisini 10 kişi bıraktı. Cenk Tosun, 68. dakikada 3. golü atarak hat-trick yaptı. Olcay Şahan, 73. dakikada Beşiktaş'ın 4. golünü attı. Nakoulma, 90. dakikada Beşiktaş ağlarını 2. kez havalandırdı ve skor 4-2'ye geldi. Kerim Frei, uzatma dakikalarında skoru 5-2'ye getirdi.

Stat: Mersin

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Sadiku, Vederson, Tita (Dk. 46 Efe Özarslan), Welliton, Oktay Delibalta (Dk. 69 Pedriel), Mitrovic, Nakoulma, Mehmet Taş, Serkan Balcı, Khalili (Dk. 82 Güven Varol)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 64 Mario Gomez), Gökhan Töre, Olcay Şahan, Quaresma (Dk. 46 Necip Uysal), Cenk Tosun (Dk. 80 Kerim Frei)

Goller: Dk. 9, Dk. 44 ve Dk. 68 Cenk Tosun, Dk. 74 Olcay Şahan, Dk. 90+2 Kerim Frei (Beşiktaş), Dk. 19 ve Dk. 89 Nakoulma (Mersin İdmanyurdu)

Kırmızı kart: Dk. 65 Mehmet Taş (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 72 Vederson (Mersin İdmanyurdu), Dk. 50 Oğuzhan Özyakup, Dk. 87 Tolga Zengin (Beşiktaş)

İlk 11'ler



Mersin İdmanyurdu İLK 11'İ: Mihaylov, Mitrovic, Sadiku, Serkan, Vederson, Khalili, Mehmet, Oktay, Nakoulma, Tita, Welliton.



BEŞİKTAŞ İLK 11'İ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Gökhan, Quaresma, Olcay, Cenk Tosun.