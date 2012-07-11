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Spor

Beşiktaş yeni sezonda İnönü'de

Beşiktaş yönetimi stadyum kriziyle ilgili kararını verdi; siyah beyazlılar 2012-2013 sezonunda karşılaşmalarını İnönü Stadı’nda oynayacak

11 Temmuz 2012 00:20

 

TT Arena için Galatasaray yönetiminden olumsuz yanıt alan Beşiktaş, yılan hikayesine dönen stat konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada yeni sezonda maçların İnönü'de oynanacağı belirtildi.
 
Beşiktaş, İnönü Stadı’ndaki inşaat çalışmaları nedeniyle Galatasaray’a, maçlarını TT Arena’da oynama teklifi götürmüştü.
 
Siyah beyazlılar, Galatasaray yönetimini ikna edemeyince maçlarını İnönü Stadı’nda oynama kararı aldı.
 
Konuyla ilgili Beşiktaş yönetimi tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
 
"2012-13 sezonunda inşaat çalışmalarının başlayacağı öngörülerek maçlarımızı TT Arena Stadyumu'nda oynama isteğimiz yetkililere iletildi.
 
Ancak Galatasaray yönetiminin teklifimizi kabul etmemesinin yanı sıra, bazı Galatasaray yöneticilerinin konu ile ilgili 100 yıllık dostluğumuza yakışmayan açıklamaları camiamızı son derece üzmüştür.
 
Yönetim kurulumuz, dostluk ve paylaşıma aykırı bu yaklaşımlar nedeniyle, yeni sezon maçlarını İnönü Stadyumu'nda oynama kararı almıştır."
 

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