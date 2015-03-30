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Spor

Beşiktaş, yeni sezonda 4 pozisyona transfer yapacak

Siyah beyazlılarda defans oyuncusu Daniel Opare'nin transferinden bonservis bedeli nedeniyle vazgeçildiği öne sürülüyor

30 Mart 2015 21:36

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Ligin sona ermesine 9 hafta kala şampiyonluk hesapları yapan siyah-beyazlılarda yeni sezon yapılanması için çalışmalar sürüyor. Futbol Komitesi, teknik direktör Slaven Bilic ile yaptığı görüşme sonrası 4 farklı pozisyona transfer yapmak için araştırmalarına hız verdi.

 

Öncelik savunma

 

Transfer düşünülen ilk bölge savunma hattı. Ntvspor’da yer alan habere göre, tecrübeli bir yabancı stoperi kadroya katmak isteyen yönetim hazırlayacağı listeyi Bilic'e sunacak. Teknik heyet ve futbol komitesinin vereceği ortak karar ile yeni savunmacının ismi netleşecek.  Futbol Komitesi sağ bek için de temaslarda bulunacak.

 

Opare pahalı geldi

 

Devre arasında Porto'dan kiralanan Daniel Opare'nin bonservisinin alınması bir süre önce gündeme gelmişti. Ancak Portekiz ekibinin bonservis bedeli olarak belirlediği 2 milyon Euro'da indirime gitmemesi yönetimi farklı alternatiflere yönlendirdi.

 

Kaleye yabancı eldiven

 

Yabancı bir kaleci transferi de düşünen futbol komitesi ilk etapta sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncularla görüşecek. Yönetim uygun şartların oluşması halinde bonservis ödemeyi de seçenekler arasında tutuyor.

 

Siyah-beyazlılar orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Atiba ile sözleşme uzatmayan Futbol Komitesi yeni sezon öncesi bu bölgeye de transfer yapacak

 

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