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Spor

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a hazır

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

22 Nisan 2018 00:40

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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