Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma koşuları, istasyon koşuları ve germe çalışması ile başlayan antrenman; koordinasyon çalışması, 5’e 2 çalışması, pas çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.30\'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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