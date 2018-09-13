Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1 buçuk saate yakın süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayıp pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

FOTOĞRAFLI