Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayıp pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. İdman yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe ve Enzo Roco katılmadı.

Siyah beyazlı takım hazırlıklarına yarın saat 17.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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