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Spor

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

14 Eylül 2018 23:35

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip yarın saat 20.00\'de Vodafone Park\'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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