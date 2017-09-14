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Ekonomi

Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 primle başladı

14 Eylül 2017 18:18

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 primle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligine galibiyetle başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 yükselişle 4,87 TL'den başladı.

Bloomberg'ün haberine göre,  Beşiktaş hisseleri yüzde 1,90 artışla 4,83 TL'den işlem görürken, Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 1,02 değer kaybıyla 2,93 TL'den, Galatasaray hisseleri yüzde 1,2 azalışla 8,09 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,2 gerileyerek 35,94 TL'den alıcı buluyor.

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