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Spor

Beşiktaş yastıklarla Karabük'e gitti

Beşiktaş ile Karabükspor yarın saat 19:00'da karşı karşıya gelecek

09 Şubat 2017 16:28

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş karayoluyla Karabük'e gitti.

İstanbul'dan ayrılan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden takım otobüsüyle Karabük'e hareket etti. Futbolcuların otobüs yolculuğunda rahat etmesi için yanlarına aldıkları yastıklar dikkat çekti. Quaresma ve Marcelo takım otobüsüne binerken yastıklarla poz verdi.

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor maçı kafilesinde, Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Vincent Aboubakar da yer aldı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

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