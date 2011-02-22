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Spor

BEŞİKTAŞ YARIN UKRAYNA'YA GİDECEK İSTANBUL (A.A)

22 Şubat 2011 16:49

-BEŞİKTAŞ YARIN UKRAYNA'YA GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Beşiktaş, Dinamo Kiev ile 24 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayan futbolcuların, daha sonra yarı saha ve tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maçlar oynadıkları bildirildi. Duran top organizasyonları ve şut çalışmasıyla antrenmanın tamamlandığı kaydedildi. Tedavisi Avustralya'da devam eden Ersan Gülüm'ün yanı sıra hafif sakatlığı olan İbrahim Toraman ve Hakan Arıkan ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Quaresma'nın antrenmana katılmadığı, Nihat Kahveci'nin ise takımdan ayrı yaptığı koşuyla çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. -UKRAYNA YOLCULUĞU YARIN- Beşiktaş, yarın saat 15.00'te özel bir uçakla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek. Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi son antrenmanını saat 19.30'da maçın oynanacağı Valeriy Lobanovskiy Stadı'nda yapacak. Teknik direktör Bernd Schuster ise saat 19.15'te statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

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