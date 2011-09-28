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Spor

Beşiktaş yarın Stoke City ile karşılaşacak İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 14:33

-Beşiktaş yarın Stoke City ile karşılaşacak İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 2. maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin Stoke City takımı ile karşılaşacak.  Gruptaki ilk maçında İstanbul'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 5-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadelede de galibiyet arayacak. Britannia Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Antony Gautier yönetecek. Karşılaşmada Gautier'in yardımcılıklarını Michael Annonier ile Emmanuel Boisdenghien yapacak. Mücadelenin ilave yardımcı hakemleri Olivier Thual ve Ruddy Buquet, dördüncü hakemi ise Jean-Charles Cailleux olacak. 

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