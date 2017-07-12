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Spor

Beşiktaş yarın mahkemeye çıkacak!

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman da duruşma için Cenevre'ye gidecek

12 Temmuz 2017 17:09

Beşiktaş, yarın UEFA’ya Lyon maçında çıkan olaylar sonrası verilen ağır cezalarda indirime gidilmesi için savunma yapacak. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lyon maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle sözlü ifade verecek.

13 Nisan'da Fransa'da oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesi güvenlik güçlerinin yetersizliği nedeniyle seyircilerin sahaya girmesi ve maçın uzun bir süre başlayamaması sonucu çıkan olayların ardından UEFA iki kulübe de ceza vermişti. UEFA, hem Beşiktaş'ı hem de Lyon'u 2 yıl ertelemeli olarak Avrupa kupalarından 1 yıl men etmişti. 

eşiktaş Başkanı Fikret Orman ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu bu olay nedeniyle yarın sabah İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Disiplin Kurulu'na sözlü olarak ifade verecek.

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