Beşiktaş yarı finali kaçırdı

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İspanya'da düzenlenen Andre Vergouwen Kupası'nda, yarı finalde İngiltere'nin Aces takımına 66-57 yenilerek final şansını kaçırdı.



İspanya'daki karşılaşmanın ilk periyodunu 17-10 önde geçen İngiliz takımı, ilk yarıyı da 28-24 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu yine 46-45 üstün geçen Aces, mücadeleden de 66-57 galip ayrılınca Beşiktaş, finale yükselme başarısı gösteremedi.



Siyah-beyazlı ekip, Andre Vergouwen Kupası'nda diğer yarı final eşleşmesinde elenen takımla yarın üçüncülük maçı yapacak.

