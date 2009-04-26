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Spor

Beşiktaş yarı finali kaçırdı

26 Nisan 2009 01:49

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İspanya'da düzenlenen Andre Vergouwen Kupası'nda, yarı finalde İngiltere'nin Aces takımına 66-57 yenilerek final şansını kaçırdı.

İspanya'daki karşılaşmanın ilk periyodunu 17-10 önde geçen İngiliz takımı, ilk yarıyı da 28-24 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu yine 46-45 üstün geçen Aces, mücadeleden de 66-57 galip ayrılınca Beşiktaş, finale yükselme başarısı gösteremedi.

Siyah-beyazlı ekip, Andre Vergouwen Kupası'nda diğer yarı final eşleşmesinde elenen takımla yarın üçüncülük maçı yapacak.

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